"Je crois au vaccin à mort, surtout qu’il n’y a aucune aide chez nous, comparé à la France, déplore Plastic Bertrand sur la crise que vit le monde culturel. On est encore au Moyen-Âge en Belgique."Avant d’espérer repartir sur les routes pour la tournée Stars 80 ou pour son nouvel album "L’expérience humaine", le célèbre interprète de "Ça plane pour moi" - qui a perdu 120 dates depuis le Covid - fête la musique made in Belgium ce dimanche soir sur Tipik. "C’était un bonheur de rencontrer Behind the Pines , nous glisse Plastic Bertrand, à la sortie de l’enregistrement de la soirée présentée par Bénédicte Deprez (avec des happenings de l’humoriste GuiHome), au sujet du quatuor bruxellois avec lequel il a repris un titre culte de David Bowie. C’était vraiment magnifique car on était réellement dans du vrai de vrai." Pourquoi ce choix de rockeurs ? "Il est évident que pour chanter du Bowie, il faut des racines rock, ils m’ont donc paru évidents, explique celui qui a dû garder ses distances sur scène - Coronavirus oblige - malgré ce partage en duo avec le groupe. J’ai compris leur version à eux et ils étaient exactement dans ce qu’il fallait. C’est un véritable hommage par des mômes qui ont 30 ans !"

Ces jeunes vous influencent-ils ?

