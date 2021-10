À l'été 2020, Will Smith encaissait un coup dur en voyant sa vie de couple étalée sur la place publique. La raison ? Jada Pinkett, sa femme depuis plus de 20 ans, avait eu une liaison avec le rappeur August Alsina. Si de l'eau a coulé sous les ponts pour ces libertins (désormais) assumés, l'animatrice a profité d'un récent épisode de "The Red Table Talk" pour s'épancher sur sa vie sexuelle.

"Le mariage ne peut pas être une prison"



"La chose dont Will et moi parlons beaucoup, c’est notre histoire. On était très jeunes… J’avais 22 ans…", a-t-elle rappelé, soulignant que concilier mariage et vie sexuelle épanouie n'était pas évident. "Je pense avoir grandi aussi. Dorénavant, je demande ce qu’il veut, ce dont il a besoin… mais il faut être capable de faire de même", a-t-elle ajouté dans des propos traduits par Paris Match. "J’essaye vraiment. Ça peut être gênant, mais c’est profondément sain, et je pense au sexe, parce que c’est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, et il y a tellement de fantasmes autour", a-t-elle estimé devant Gwyneth Paltrow, son invitée.

"Le mariage ne peut pas être une prison", confiait récemment Will Smith, 53 ans, dans une interview donnée à GQ en septembre dernier.