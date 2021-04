"Ça sent le vieux"

. Voici le titre du reportage diffusé sur la chaîne française TFX ce 28 avril consacré aux deux Duchesses que tout oppose. En apparence du moins. Car le documentaire revient sur une anecdote qui a fait grand bruit et qui en dirait long sur les caractères diamétralement opposés des deux trentenaires. Mais Kate et Meghan ont aussi leurs points communs.

Les faits remontent au mois de mai 2018, en marge du Royal Wedding tant attendu entre le prince Harry et l'actrice. Cette dernière aurait fait des siennes, gênée par l'odeur qui embaume la chapelle de Windsor. "Quelques jours avant le mariage, Meghan entre dans la chapelle St George qui a plus de mille ans, les anciens rois d'Angleterre reposent ici, et là Meghan devant Kate dit 'ça pue, ça sent le vieux'", rapporte un intervenant.

"Ça sent trop le renfermé, c'est un vieux bâtiment, une très légère odeur de moisi, voilà c'est un bâtiment qui a vécu et ça ne lui convient pas. Elle aurait demandé à ce que l'on vaporise du parfum à l'intérieur de la chapelle", souligne Karine Hernandez, une autre experte royauté. La scène aurait profondément "outré" Kate Middleton qui goûte peu aux exigences hollywoodiennes de sa belle-soeur américaine.

Deux poids, deux mesures ?

L'affaire est montée en épingle par les tabloïds anglais qui voient là l'occasion idéale d'opposer "Perfect Kate" à la "Duchesse Impossible". Si un certain manichéisme n'a fait que s'exacerber depuis le "Megxit", il est bon de rappeler que Kate Middleton a eu exactement la même idée que Meghan lors de son propre mariage, il y a 10 ans jour pour jour.L'épouse du prince William a en effet exigé que des dizaines de bougies de son choix soient installées dans les allées de Westminster. Le 29 avril 2011, une forte odeur de fleur d'oranger de la gamme Orange Blossom de Jo Malone flottait dans l'abbaye sans que quiconque n'y trouve à redire. Cette anecdote avait d'ailleurs été utilisée dans un article édifiant de Buzzfeed illustrant la couverture médiatique radicalement opposée entre Kate et Meghan sur les mêmes thématiques...