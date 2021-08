La Reine "exaspérée"

Des sources du Sun soufflent que Sa Majesté aurait ordonné à ses assistants de préparer une riposte juridique ferme et sans équivoque. Avocats et experts en diffamation seraient sur les rangs pour concocter une contre-attaque qui devrait calmer les ardeurs des Sussex. "L’équipe juridique pourrait contacter les éditeurs du livre pour demander un avertissement préalable de son contenu et un droit de réponse", lit-on dans le tabloïd.

Sur tous les fronts depuis le Megxit, Elizabeth II serait tout simplement "exaspérée par les attaques répétées" du prince Harry à l'encontre de la monarchie. "Le sentiment, venant d’en haut, c’est que ça suffit. Il y a une limite à ce qui sera accepté et la reine n’en acceptera pas davantage", a notamment confié une source proche de la famille royale. "Never complain, never explain" (ne jamais se plaindre, ne jamais se justifier, Ndlr) : la Reine a donc décidé de mettre la devise si chère à son coeur de côté.