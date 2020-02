Quand nos amies les stars anglo-saxonnes s’essayent au français ça donne… ça : parfois du bon, parfois du lourd, parfois du franchement rigolo !

Pour le personnel !

Daniel Craig : "C’est forcément ‘Pour le personnel’." Un classique que James Bond nous ressort à chaque fois qu’il se trouve dans un casino ! Allez savoir pourquoi le personnel parle toujours en français. J’aime aussi "cœur d’artichaut" et "cocote" !

Ça va chier des bulles

Cameron Diaz : "Quand j’étais mannequin à Paris, je me souviens que les trois premiers mots que j’ai appris sont : "comme ci comme ça !", "Je suis crevée, je vais me coucher" et enfin : "Ça va chier des bulles !". Il y en a d’autres, mais on va éviter de les citer dans votre journal ."

