Nikos Aliagas était invité sur le plateau de "C à vous" sur France 5 ce mercredi. Face à Anne-Elisabeth Lemoine, l'animateur est revenu sur ses 20 ans passés à la télévision. Et il s'est laissé aller à quelques confidences...

La présentatrice a ainsi évoqué quelques habitudes que Nikos suivait avant de prendre l'antenne: "Vos rituels avant de prendre l'antenne : un caleçon rouge, des bâtons d'encens, de la musique byzantine du XIXe siècle dans la loge et toujours commencer par le pied droit quand on foule un plateau pour la première fois..." a ainsi détaillé Anne-Elisabeth Lemoine. Ce à quoi Nikos a répliqué: "Le pied gauche porte malheur. J'écoute toujours de la musique traditionnelle de la Grèce centrale du XIXème siècle, mais elle tape celle-là, c'est du tambourin et une sorte de cornemuse étrange. Mon staff est dépressif depuis!"

Au sujet du slip, l'animateur précise: "Le caleçon rouge, je l'ai mis une fois alors que ça ne marchait pas avant et puis ça a marché ce jour-là. Ça, c'est le côté pittoresque de la chose mais en réalité j'ai appris un métier".

On le voit, la superstition fait donc partie intégrante de la vie de Nikos Aliagas.