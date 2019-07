Le prince Emanuele Filiberto de Savoie, prince de Venise et de Piémont, et son épouse l’actrice Clotilde Courau ont eu la très désagréable surprise de constater en rentrant en soirée à leur domicile parisien du 15ème arrondissement qu’ils avaient été victimes d’un important cambriolage. On évoque un préjudice de près d’un demi-million d’euros en bijoux !

Le prince de Venise est le fils unique du prince Victor Emmanuel de Savoie, petit-fils du dernier roi d’Italie Umberto (décédé en 1983 en exil) et de la reine Marie José, née princesse de Belgique (tante du roi Albert II). Il a épousé à Rome en 2003 l’actrice française Clotilde Courau avec qui il a deux filles Vittoria et Luisa.

Le prince se partage entre Los Angeles où il a lancé avec succès un food truck de pâtes fraîches et prochainement un restaurant dans le quartier de Venice Beach, Monaco (il est le grand ami du prince Albert qui lui a d’ailleurs présenté son épouse Clotilde), Paris et l’Italie.

Si professionnellement, le prince a le vent en poupe avec ses différents projets aux Etats-Unis, il n’en va pas de même au point de vue privé. Emanuele Filiberto a dû être réopéré pour une récidive de son cancer au nez et ce vol a peut-être emporté des joyaux historiques de la famille royale d’Italie.

Clotilde Courau a depuis son mariage porté en de grandes occasions des parures de saphirs et diamants, ou de topazes roses et diamants. On ignore pour le moment su ces pièces ont été dérobées. Très connues, elles ne pourront être écoulées, le cas échéant, qu’après avoir été morcelées.

Allant toujours de l’avant, le prince a posté sur son compte Facebook une photo le montrant à vélo en Ombrie où il a commencé ses vacances d’été.