Mary à tout prix, The Mask, Bad Teacher … Cameron Diaz était l’un des visages les plus connus d'Hollywood, mais voilà désormais 7 ans que l’actrice préfère l’ombre à la lumière. L’Américaine de 49 ans a fait le point sur sa vie post-cinéma et a partagé une étonnante anecdote.

Nouvelle vie

Après des années à subir toutes sortes d’injonctions à la perfection, Cameron Diaz assume pleinement de jouer la carte du laisser-aller. Celle qui se décrit comme "une bête sauvage" a ainsi révélé qu’elle ne se "lavait plus le visage", et ce malgré des armoires pleines de produits de beauté en tous genres. L’épouse de Benji Madden a volontairement choisi son épanouissement personnel plutôt que son porte-feuille. Elle assure avoir décliné des projets qui, mis bout à bout, lui auraient sans doute rapporté 100 millions de dollars. Le cap de la cinquantaine approchant, l’actrice ne compte pas changer la recette.