Cameron Diaz, 47 ans, est maman d’une petite fille qui a aujourd’hui six mois et qu’elle a regardée grandir (pendant le confinement) avec des étoiles dans les yeux, comme elle l’a raconté dans une visioconférence du Tonight Show. "Ça passe si vite […] Littéralement, chaque jour, il y a des progrès, et elle n’est plus le même bébé qu’elle était la veille. Mais c’est si gratifiant de pouvoir être témoin de cette évolution, d’en faire partie et d’aider, simplement la laisser être elle-même, c’est juste incroyable."