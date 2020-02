Camille Gottlieb, la fille de la princesse Stéphanie, est une jeune fille de son âge. Elle ne manque pas un prétexte pour poster des photos d’elle sur Instagram.

Dans une publication, elle explique regretter cruellement ses vacances sur l’île Maurice et sa peau dorée, annonçant d’ailleurs son intention de revenir très vite vivre dans la douceur des Tropiques. Sur la photo, dans une robe blanche, la jeune fille apparaît très naturelle. On distingue plus qu’un air de famille avec sa maman !