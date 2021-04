La vidéo fait le buzz sur la toile et surtout sur les réseaux sociaux. Posté il y a quelques jours, on y voit l’acteur Rayane Bensetti et Camille Lellouche s’embrasser langoureusement. Schoking pour les fans du premier qui, depuis sa participation à la cinquième saison dele pensaient en couple avec Denitsa Ikonomova, danseuse très en vue de l’émission. Même s’ils ont toujours refusé de confirmer ou d'officialiser quoi que ce soit.

La séquence est d’autant plus choquante pour nombre d’internautes que Rayane Bensetti et Camille Lellouche ne semblent pas dans leur état normal. Lui se vante d’avoir fumé du cannabis, tandis qu’elle n’y va pas par quatre chemins quand il dit qu’il est avec la famille. On entend l’humoriste et chanteuse lui répondre les yeux dans les yeux et pas très d'accord: “La famille, la famille? Je te suce quand même…”. Une phrase ponctuée d'un grand éclat de rire alors que l'acteur l'invite pour un baiser langoureux.





En story, sur Instagram, Rayane Bensetti vient de s’exprimer à propos, pense-t-on, de cette vidéo. Il a publié, sur fond noir, le commentaire suivant : “Je réalise que tout ce que je fais affecte les personnes autour de moi. Je voudrais donc prendre ce temps pour m’excuser des choses que j’ai faites, des choses qui ne sont pas encore arrivées et des choses dont ils ne veulent pas assumer la responsabilité.” Le tout est accompagné du mot “pardon” et d’un émoji versant une larme, un autre les mains jointes et un troisième avec les mains à plat.

© Instagram

Manifestement, l’acteur entend se faire pardonner mais bien malin qui sait dire pourquoi. Y a-t-il eu dérapage aux conséquences fâcheuses ? On le sait proche de la chanteuse et humoriste. Récemment, ils ont d'ailleurs partagé des vacances ensemble au Maroc.

À moins qu’il ne se prépare quelque chose en coulisses. Toujours sur sa page Instagram, l’acteur avait publié il y a une semaine une amusante vidéo montrant Camille Lellouche avec le danseur et chorégraphe français SadeckWaff, alias Sadeck Berrabah. Ils font une belle chorégraphie ensemble. Rayane Bensetti a ajouté ces quelques mots : “Si mot frérot @sadeckwaff arrive même à faire danser @camillelellouche c’est que c’est vraiment le meilleur”. Le tout se termine par deux émojis hilares.