L'épouse d'Harry y est accusée d'avoir fait preuve de "cruauté émotionnelle", poussant deux employés à la démission et sapant la confiance en soi d'un troisième. En octobre 2018, une plainte avait même été déposée par un certain Jason Knauf, secrétaire de communication du couple qui, en passant par les ressources humaines de la Cour, espérait protéger l'ensemble du staff de l'attitude toxique de l'actrice. Plainte qui aurait été vaguement étouffée. Un porte-parole des Sussex n'a pas tardé à répondre à l'affaire, dénonçant "une campagne de dénigrement calculée basée sur une désinformation trompeuse et nuisible". "Nous sommes déçus de voir un média donner de la crédibilité à cette représentation diffamatoire de la duchesse de Sussex", a-t-on ajouté.

"La Duchesse difficile". Pour rappel, voici le surnom peu flatteur dont Meghan Markle avait hérité lors de son passage au sein de la famille royale britannique. Un quolibet qui aurait donc du vrai si l'on en croit ces révélations dont le timing a tout de même de quoi laisser songeur.