L'actrice anglaise Cara Delevingne a ouvert les portes de sa propriété de Los Angeles au magazineEt le moins que l'on puisse dire, c'est que cette maison ne ressemble à aucune autre. Dotée de couleurs vives et de beaucoup d'excentricité, la propriété du mannequin est finalement à son image.

"Chaque pièce a un thème différent", explique-t-elle dans la vidéo tournée dans sa maison. "J'ai l'impression que le thème de celle-ci est définitivement le goûter du Chapelier fou. Mais il y a aussi le thème de la jungle, il y a l'hôtel Beverly Hills, il y a un vieux style anglais ici, mais aussi, évidemment, très typiquement L.A."

Chaque pièce mérite le détour. Mais, pourtant, c'est une en particulier qui a beaucoup étonné les internautes: le tunnel vagin. La jeune femme de 28 ans a en effet fait installer, derrière un miroir, un tunnel louant les organes génitaux féminins. Comme on peut le voir, la jeune femme et son architecte, Nicolò Bini, ont été loin dans le détail puisqu'ils ont recréé les lèvres ainsi que le clitoris. "Je viens ici pour réfléchir, je viens ici pour créer", a expliqué la jeune femme. "Je me sens inspirée dans mon tunnel vagin."

A découvrir dans la vidéo ci-dessus au bout de trois minutes.