Dézinguée par une journaliste conservatrice de la Fox pour les "mauvais messages" qu’elle enverrait en plein mouvement #MeToo avec son clip "Twerk", Cardi B a répliqué assez vertement.

"Cette chanson dit que les femmes peuvent porter ou ne pas porter ce qu’elles veulent, faire ce qu’elles veulent et que non signifie toujours non. Si je twerke à moitié nue, est-ce que cela signifie que je mérite d’être violée et agressée ?" Elle attend toujours la réponse de la Fox.