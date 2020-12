"Heureux et impatients"

Testé positif au coronavirus tout récemment, le jeune couple tourne donc la page de la plus belle des manières et tend les bras à une année 2021 qui s'annonce radieuse. "Nous sommes heureux et impatients d'accueillir notre troisième enfant, un frère ou une sœur pour le prince Alexander (4 ans) et le prince Gabriel (3 ans). Un nouveau petit membre de notre famille", ont déclaré Carl Philip et Sofia sur leur compte Instagram.





Nouveau bébé royal à la Cour de Suède ! C'est avec une superbe photo en noir et blanc que le prince Carl Philip de Suède, fils du Roi Charles XVI Gustave et de la reine Silvia, et son épouse Sofia Hellqvist ont officialisé la venue prochaine de leur troisième enfant.