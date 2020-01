Le célèbre mannequin de 32 ans a accouché.

Carnet rose pour Ashley Graham. C'est sur son compte Instagram que la star de 32 ans a annoncé la bonne nouvelle ce 20 janvier. "À 18h, samedi, nos vies ont changé pour le meilleur", a-t-elle sobrement déclaré.

"Les imperfections sont tout à fait normales"

Figure de proue du mouvement body positive, le mannequin américain, désormais maman d'un petit garçon ,a partagé son quotidien de femme enceinte avec tout le naturel qu'on lui connaît. Prise de poids, bourrelets, vergetures... elle n'a (presque) rien caché de sa grossesse sur le réseau social.

"Jusqu'à présent, j'ai pris 23 kilos pendant ma grossesse. Et le mieux dans tout ça, c'est que je m'en moque ! Je ne me suis jamais sentie aussi bien, je suis si reconnaissante envers mon corps et mon fils, qui m'ont permis d'être aussi mobile et flexible que d'habitude", avait-elle confié en décembre dernier suite à l'une de ses séances de yoga. Une approche salutaire qui a le mérite d'en décomplexer plus d'une au moment de traverser cette phase bien souvent éprouvante. "J'utilise mon corps pour montrer aux femmes que les imperfections sont tout à fait normales", disait-elle déjà en 2015. Un mantra inspirant.