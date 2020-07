Le prince Christian de Hanovre qui vient de fêter ses 35 ans, est le second fils du prince Ernst August de Hanovre et de sa première épouse Chantal Hochuli. Il a épousé à Lima au Pérou Alessandra de Osma en mars 2018. Alessandra appartient à l’une des familles les plus en vue du pays.

Le couple habite Madrid depuis plusieurs années. Alessandra a lancé une ligne de sacs à main qui connaît son succès auprès de l’aristocratie espagnole. Ils viennent de déménager de leur appartement au centre-ville pour une villa plus spacieuse dans l’élégant quartier résidentiel de Puerta de Hierro.

Nicolas et Sofia sont donc les 3ème et 4ème petits-enfants du bouillonnant prince Ernst August de Hanovre qui se fait extrêmement rare dans la vie publique. L’une de ses dernières apparitions date justement du mariage du prince Christian.

Ernst August, marié à la princesse Caroline de Monaco avec qui il a eu une fille Alexandra, avait en revanche brillé par son absence lors du mariage à Hanovre de son fils aîné le prince héritier Ernst August avec le mannequin Ekaterina Malysheva en juillet 2017. Le prince contestait la décision de son fils de céder pour 1 euro symbolique le château familial de Marienburg aux autorités du land.

L’objectif d’Ernst August JR était que le land prenne en charge la très lourde rénovation de ce patrimoine de la famille de Hanovre. L’affaire est en cours devant les tribunaux.

Le prince Ernst August ne connaîtrait apparemment pas ses deux premiers petits-enfants Elisabeth (2018) et August (2019). Âgé de 66 ans, il a été hospitalisé cette semaine en psychiatrie à Vocklabruck en Autriche après qu’il ait appelé la police et ai déclaré que l’on avait essayé de le tuer dans sa résidence de Grünau.

Si les relations sont inexistantes ou quasi nulles entre le prince et ses trois enfants Ernst August, Christian et Alexandra, ceux-ci s’entendent par contre à merveille et il n’était pas rare avant la pandémie de les voir se retrouver à Monaco, New York, Londres ou Madrid.

Tous les trois forment d’ailleurs une famille recomposée très unie avec les trois enfants de la princesse Caroline : Andrea, Charlotte et Pierre. Ernst August de Hanovre n’a plus été vu à Monaco depuis 2009 mais la princesse Caroline a toujours veillé à conserver des liens très proches avec ses beaux-enfants qui la rejoignent d’habitude chaque été à bord de son yacht en Méditerranée.