Le bébé sera le troisième petit-enfant du bouillant prince Ernst August de Hanovre.

Deux ans après leur mariage à Lima au Pérou, le prince Christian de Hanovre et son épouse Alessandra de Osma attendent leur premier enfant pour cet été.

Christian est le second fils du prince Ernst August de Hanovre et de sa première épouse Chantal Hochuli. Le prince a grandi à Londres jusqu’au divorce de ses parents en 1997 puis au remariage de son père avec la princesse Caroline de Monaco en 1999. De cette union, il a une demi-sœur la princesse Alexandra.

Lorsqu’il retrouve son père, c’est désormais entre Monaco et Fontainebleau où le prince et la princesse de Hanovre ont installé leur base. Le prince Christian connaît depuis toujours la princesse Caroline. Les relations avec les trois aînés de la princesse Andrea, Charlotte et Pierre sont excellentes.

Comme son frère le prince héritier Ernst August, Christian participe toujours aux grands événements de la famille princière de Monaco malgré la séparation de son père et de la princesse Caroline.

Après des études au Malvern College, Christian de Hanovre s’est inscrit dans une école de commerce à Madrid où il vit depuis plusieurs années. C’est lors d’un voyage au Pérou qu’il fait la connaissance d’Alessandra de Osma, qui appartient à l’une des familles les plus importantes du pays et qui ne tarde pas à être baptisée la princesse des Andes.

Leur mariage religieux à Lima donne lieu à trois jours de réjouissances. En froid avec son fils aîné pour des questions d’héritage, le prince Ernst August de Hanovre a en revanche fait le déplacement pour le mariage de son cadet. C’est l’une de ses rares apparitions publiques ces dernières années. Lors du dîner de mariage, le prince dut être hospitalisé. Pour ne pas gâcher la fête des mariés, ce sont ses beaux-fils Pierre et Andrea Casiraghi qui le veillèrent à l’hôpital.

Depuis, Christian et Alessandra coulent des jours heureux dans la capitale espagnole, se déplaçant souvent en trottinette électrique.

La princesse a lancé une ligne de sacs à main qui rencontre son succès au sein de la noblesse espagnole.

