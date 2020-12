Installée avec le duc d’Edimbourg à Windsor, elle a été rejointe l’espace d’une soirée par le prince Charles, la duchesse de Cornouailles, le duc et la duchesse de Cambridge, le prince Edward et son épouse Sophie ainsi que la princesse Anne. Une réception en plein air avait été organisée pour remercier les bénévoles et personnes de terrain dont l’Armée du Salut, actifs pendant la pandémie.

Le lendemain, Zara Phillips, petite-fille de la souveraine, fille de la princesse Anne, annonçait elle-même qu’elle attendait son troisième enfant pour le printemps. Cavalière émérite et médaillée olympique, Zara (39 ans) est mariée depuis 2011 à l’ancien joueur de rugby Mike Tindall. Ils ont deux filles Mia (6 ans) et Lena (2 ans). La jeune femme a souffert de deux fausses couches par le passé. Le bébé sera le 10ème arrière-petit-enfant de la reine Elizabeth, puisqu’on attend début 2021 la venue du premier enfant de la princesse Eugenie d’York.

Une annonce de naissance et d’un mariage ! Celui d’India Hicks, fille de lady Pamela Mountbatten, l’une des petites-filles du défunt Lord Mountbatten, dernier Vice-Roi des Indes. La filleule du prince Charles, vit depuis 25 ans avec David Flint Wood avec qui elle a eu quatre enfants. Etablie une partie de l’année en Angleterre et l’autre aux Bahamas, elle a finalement dit oui après plusieurs demandes. La noce sera en petit comité en raison des normes sanitaires. India qui fut demoiselle d’honneur au mariage de Charles et Diana, se voit avec un chapeau et des souliers de princesse réalisés par le créateur Christian Louboutin, ami et parrain de sa fille Domino.

La cérémonie remise au début de l’année 2021 devrait avoir lieu dans l’Oxfordshire afin de permettre à sa mère d’y assister. Prévue ces jours-ci, India a préféré la décaler en raison du confinement et d’ajouter qu’elle n’était plus à un jour après 25 ans…

Enfin en Suède, le prince Carl Philip et la princesse Sofia mariés depuis 2015, et qui se remettent du coronavirus, ont annoncé qu’ils attendent un troisième enfant pour mars-avril 2020 après Alexander (2016) et Gabriel (2017). Il s’agira du 8ème petit-enfant des souverains suédois.