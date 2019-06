Déjà parents d’une petite fille Abbie, née en 2016, Vincent Cerutti et Hapsatou Sy s’apprêtent à accueillir leur second enfant.

"Vincent et moi sommes si heureux de vous annoncer cette belle nouvelle ! Notre famille s’agrandit !, écrit la journaliste entrepreneuse de 38 ans sur son compte Instagram. Bébé 2 est en route pour notre plus grande joie. La vie, c’est de s’arrêter sur ce qui compte. Love you." L’animateur télé - âgé de 38 ans également - s’est lui aussi réjoui de son arrivée. "Hapsatou Sy et moi allons prochainement ‘offrir’ un petit frère ou une petite sœur à notre fille Abbie…"