Les mariages sont toujours suspendus à l’évolution des normes sanitaires.

On ignore encore comment pourra s’aménager au mieux l’année 2021 compte tenu de l’évolution de la pandémie. Du côté de l’agenda des Cours royales, cela reste assez flou et réellement au jour le jour avec des réunions en virtuel et des visites ponctuelles de terrain.

(...)