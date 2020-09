Et c'est plutôt celle-ci ! Sur son compte Instagram, le chanteur a annoncé la bonne nouvelle à tous ses fans. Sa progéniture s'appelle Lyra Antarctica Seaborn Sheeran.

"Salut ! Un petit message de ma part alors que j’ai une information personnelle que je veux partager avec vous… La semaine dernière, avec l’aide d’une incroyable équipe d’accouchement, Cherry a donné naissance à notre magnifique et en bonne santé petite fille, Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. Nous sommes totalement amoureux d’elle. La maman et le bébé se portent très bien et nous sommes tous sur un petit nuage. On espère que vous respecterez notre intimité en cette période. Je vous envoie beaucoup d’amour et je vous retrouve quand il sera temps de revenir", a publié le Britannique de 29 ans.