Le couple Emily Thorne/Daniel Grayson (aka Emily VanCamp et Joshua Bowman dans la vraie vie) qui était tombé amoureux sur le tournage de la célèbre série accueille son premier enfant. Un bébé surprise pour les fans, même si les tourtereaux sont ensemble depuis 10 ans et mariés depuis trois ans. Un confinement est passé par là et Emily VanCamp a annoncé l’heureuse nouvelle sur Instagram. "Bienvenue dans ce monde, notre douce petite Iris. Nos cœurs sont remplis de joie", écrit la maman de 33 ans.