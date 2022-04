Une annonce faite avec beaucoup d’humour. “Après 9 mois de loyer impayé une consommation excessive de sucreries, le chauffage et l’eau à disposition sans aucun loyer payé. Papa et maman on fait appel à un huissier de justice pour constater les faits suivants. Le jeudi 14 avril à 17 h 41 Lily Lapraille 3,280 kg et 50 cm a été prié de quitter les lieux ! Les faits ont été exécutés par Mr Francis Genicot. Un véritable bonheur pour papa et maman qui vont vivre une vie remplie d’amour à 3. […] PS : l’huissier a laissé une enveloppe pour le dédommagement ‘physique’de maman et surtout l’envie de faire la fête de papa.”

La DH leur souhaite tout le bonheur du monde.