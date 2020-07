Le chanteur des Jonas Brothers et la star de Game of Thrones ont accueilli leur premier enfant ce 22 juillet à Los Angeles selon TMZ. Un an après leur mariage le 4 juillet 2019, Joe Jonas (30 ans) et Sophie Turner (24 ans) deviennent donc jeunes parents pour la première fois. Et, toujours selon le média américain TMZ, il s’agirait d’une petite fille prénommée Willa. "Ils prennent le temps de profiter de ce moment particulier et ont partagé la nouvelle et les derniers éléments avec seulement leur famille et leurs amis."