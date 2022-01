Elle avait à peine quelques heures lorsque la princesse Caroline de Monaco était photographiée pour la première fois pour la presse après sa naissance le 23 janvier 1957, moins d’un an après le mariage de ses parents le prince Rainier III et l’actrice oscarisée américaine Grace Kelly. Depuis ce jour, la vie de la princesse, son évolution, ses amours, ses mariages, la naissance de ses quatre enfants, ses drames, ses larmes et son glamour n’ont jamais quitté l’avant-scène. Retour sur une vie entière placée sous les projecteurs.