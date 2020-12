© afp



Le 19 novembre dernier, la Fête nationale de Monaco fut remarquable à plus d'un titre. Albert II, 15 ans de règne, n'avait pas pu retenir ses larmes, les jumeaux Jacques et Gabriella, qui accédaient à la Cour d'honneur pour la première fois, ont affiché une maturité bluffante, et Caroline de Monaco y dévoilait un nouveau look des plus réussis.À 63 ans, la Princesse de Hanovre laissait apparaître des mèches argentées sous un élégant serre-tête noir. Une transition capillaire qui a tapé dans l'oeil du magazine, applaudit l'édition britannique sur son site qui y voit ladans sa chevelure. Et si le confinement mettait fin au diktat des teintures ?