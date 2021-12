La présentatrice du RTL Info 19h a donné la vie à une petite Zélia. C'est son deuxième enfant, après Lou, avec Jérôme Burlion.

La figure phare de la chaîne privée a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram : "Ce mercredi 8 décembre qui a changé notre vie à ton père et moi. 3kg750 d'amour brut", se réjouit la présentatrice. "Bienvenue mon petit ange. On aurait pu t'appeler Victoire ou Patience, mais on trouve que Zélia c'est vachement plus sympa. Nous t'aimons plus que tout au monde. Lou est une grande sœur comblée."