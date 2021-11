Caroline Margeridon, la populaire acheteuse de l'émission Affaire Conclue, s'est entretenue auprès de nos confrères de Télé-Loisirs, elle qui sort son autobiographie ce jeudi qui s'intitule "Libre !". L'antiquaire a notamment été intérrogée sur ses relations avec le truculent Pierre-Jean Chalençon avec qui elle était comme chien et chat pendant l'émission. Elle a toutefois décidé de ne pas le citer dans son livre : "", explique-t-elle avant de revenir sur l'éviction du fan de Napoléon de l'émission à succès de France 2 qui passe également sur la RTBF.

"Le jour de son départ, je l’ai appelé. Il était en larmes et j’ai eu très peur qu’il se suicide", a confié Caroline Margeridon qui a vu ses relations avec Pierre-Jean se dissoudre juste après cela quand, dans la presse en août 2020, l'homme s'était lâché. "Je n'ai plus de news de Caroline ! La bonne copine lol. J'ai de nouveaux amis, mais il y a les ringards et les cafards, ça permet de nettoyer !"

Caroline Margeridon avait, par la suite, elle aussi crâché son venin sur l'acheteur de l'émission. "J'ai découvert qu'il s'amusait à m'insulter auprès de mes amis intimes allant même jusqu'à me traiter de s*lope ou de p*te ! Et pendant ce temps, il m'envoie des messages privés en affirmant que je suis 'son amour' et 'son amie'".

Elle ne compte toutefois plus faire la paix avec l'homme si l'on en croit ses propos pour Télé-Loisirs. "Je vois bien que dès qu’il le peut, il m’attaque pour faire le buzz parce qu’on ne parle plus de lui. Mais pour moi, c’est comme s’il n’avait jamais existé. Je le plains..."