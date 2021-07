"Il faut savoir que j’ai eu très peu d’hommes dans ma vie, a confié l’acheteuse star d’Affaire conclue à Télé Poche. Et quand je dis très peu, vous seriez vraiment choqué. Parce qu’ils durent très longtemps. Et en plus, on ne me drague jamais. Même quand j’étais jeune." Des révélations sur sa vie sexuelle qui font écho à ses propos dans Télé Star de ce lundi. "Personne ne sait avec qui je suis, étant donné qu’en tout et pour tout j’ai couché avec quatre hommes dans ma vie." Et Caroline Margeridon d’ajouter ceci, toujours dans Télé Star. "L’avis et les critiques d’inconnus m’importent peu. Je laisse d’ailleurs sur mon compte le peu de commentaires méchants que je reçois car ce sont mes followers qui se chargent ensuite de me défendre. […] Et j’ai la chance d’avoir des amis qui me protègent, voire me surprotègent." C’est d’ailleurs chez eux qu’elle passera son été. "Ça dépendra de mon amoureux. Soit je pars avec lui dans le Sud, soit je pars en solo chez mes meilleurs amis, à Miami, pour me recentrer sur moi-même."