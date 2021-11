Caroline Margeridon, acheteuse star d’, sort un livre cash sur sa vie,

L’acheteuse star d’Affaire conclue, l’émission d’enchères de France 2 présentée par Sophie Davant (sa grande copine) et diffusée aussi sur la RTBF, a fait sa renommée par son franc-parler. "À 13 ans, je travaillais déjà et je gagnais donc déjà de l’argent" , confesse celle qui possède cinq boutiques aujourd’hui, roule dans de grosses voitures et se lancera bientôt dans le théâtre. "Et je troquais cela contre des devoirs... Au lieu d’être marchande-brocanteur, je devrais être trocanteur!"

(...)