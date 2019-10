En juin dernier, Caroline Receveur créait le buzz, une fois de plus, en faisant la couverture de l’édition française du magazine Forbes.

Elle est la première femme à s’y afficher. "Faire la couverture de Forbes, c’était impensable et incroyable , dit-elle. Je suis hyper honorée en tant qu’entrepreneur et première femme à le faire mais, malheureusement, je ne réalise pas les choses sur l’instant. Quand on en veut toujours plus, on ne profite pas du moment présent. J’espère ne pas avoir à attendre d’être sur mon lit de mort pour réaliser tout ce que j’ai fait." Le moment a beau être inoubliable, explique-t-elle, il n’a pas encore trouvé sa place, bien encadré là où elle habite. Gageons que cela ne saurait tarder.