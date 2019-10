À 31 ans et forte de ses 3,4 millions de followers sur Instagram, Caroline Receveur sera l’une des grandes vedettes de la seconde édition des Influencer Awards, la cérémonie qui se déroule ce week-end à Monaco pour récompenser les meilleurs influenceurs du monde. Même si elle ne renie pas le titre, elle préfère se proclamer entrepreneuse. Difficile de lui donner tort quand on inventorie le nombre de ses activités. Loin de n’être qu’une blogueuse mode ou une accro des réseaux sociaux comme certains voudraient le croire, elle est à la tête de plusieurs entreprises, dont Wandertea, une gamme de produits détox à base de thé et de plantes naturelles.

(...)