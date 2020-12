Début octobre, l’Europe était balayée par la tempête Alex. Celle-ci a laissé derrière elle neuf morts en France, huit en Italie, un en Autriche, en Pologne et en République Tchèque, plusieurs disparus et des milliers de sinistrés. Les images de vallées entières dévastées par l’intempérie ont fait le tour des télévisions et de la Toile. En particulier celles de la Vésubie et de la Roya, dans les Alpes-Maritimes.

Un épisode méditerranéen aux conséquences désastreuses qui n’a pas laissé indifférent Julien Doré, ses grands-parents étant originaires d’une région sévèrement impactée. “Voir ce village détruit par la montée de la rivière, entendre mon oncle et mon ami Michel me parler de la détresse des gens et de leur ingéniosité, leur solidarité pour s’en sortir, il fallait que j’agisse”, avait-il confié au Parisien.

Un million d'euros

Pour venir en aide aux victimes qui ont parfois tout perdu, il a sorti son carnet d’adresses et contacté ses amis pour organiser une tombola solidaire. Lancée mi-novembre, celle-ci s’est clôturée ce week-end. Elle a permis de récolter près d’un million d’euros. 932 470 très exactement.

Il faut reconnaître que le chanteur avait des arguments pour inciter à participer à sa démarche. Parmi les nombreux lots à remporter figuraient la guitare de Nicola Sirkis d’Indochine, le violon de Jean-Jacques Goldman, un synthé d’Angèle, un maillot dédicacé d’Antoine Griezmann, des chaussures d’Isabelle Adjani, etc. Sans oublier quelques objets personnels de Julien Doré, comme la mini-moto vue dans le clip “Le Lac” et son disque de diamant reçu pour l’album &.

Dans un message vidéo adressé à BFM TV, Julien Doré s’est réjoui par la solidarité affichée envers les sinistrés : “C’est absolument fou. On a récolté énormément d’argent qui va être confié au Secours populaire et à son antenne, dans les vallées. Tout commence pour reconstruire et essayer d’aider les habitants, là-bas, à retrouver une nouvelle vie mais aussi le sourire.”