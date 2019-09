Julie de L’île aux enfants n’est plus… La comédienne Éliane Gauthier est morte ce dimanche à Paris.

Celle qui tenait le célèbre kiosque à bonbons où Casimir se déplaçait a "retrouvé le facteur et François" (Patrick Bricard, parti il y a quelques mois) écrit ainsi sur Facebook Jean-Louis Terrangle, alias Monsieur Du Snob dans l’émission de TF1 diffusée entre 1974 et 1983. "Éliane, mon Éliane, tu as été et tu resteras ma fée solaire. […] Tu ne marchais pas, tu dansais. Tu ne parlais pas, tu enchantais ton entourage. Tu as toujours eu le don de rendre chaque instant merveilleux et magique." Après Ariane du Club Dorothée, voici une autre figure marquante de la télévision jeunesse qui s’en va.