"Bonjour mes amours, je suis tellement fière et heureuse de vous présenter l’affiche de notre comédie romantique, une première pour moi, écrit ainsi fièrement Caroline Margeridon, acheteuse star de l’émission Affaire conclue sur France 2 et la RTBF. Quelle chance de tourner avec une équipe formidable, Jean-Pascal Lacoste, Frank Delay, Anne-Laure Estournes […] Il me tarde de tous vous retrouver sur les planches… mille câlins."

La grande amie de Sophie Davant - qui, elle, vient de sortir son propre magazine S - va donc faire ses premiers pas sur les planches avec deux visages bien connus de la télévision. À savoir Jean-Pascal, trublion de la première Star Ac’ (aujourd’hui chroniqueur dans Touche pas à mon poste) et un des précurseurs des boys bands à la française, alias Frank Delay des 2Be3. Si la pièce s’intitule On ne peut pas tout partager, on dirait presque le club des ex avec ce casting !