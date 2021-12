Présent et futur de la monarchie

Anniversaire royal à la Cour des Pays-Bas. En marge de sa majorité, la princesse Catharina-Amalia a attiré toutes les convoitises dans le royaume et au-delà. Spéculations parlementaires sur un potentiel mariage homosexuel, romance présumée avec le prince Gabriel de Belgique, sortie d'une biographie au mois de novembre... l'actualité de l'aînée de Willem-Alexander et Maxima fut plus mouvementée que jamais. Ce mardi 7 décembre marque enfin ses 18 ans et c'est à travers six portraits officiels que la jeune femme s'est présentée à ses futurs sujets.

Immortalisée dans un palais Huis ten Bosch baigné d'une lumière douce, Catharina-Amalia a opté pour deux robes d'un goût sûr, l'une noire et dorée, l'autre rouge. À peine majeure, la princesse affiche un caractère bien trempé et incarne déjà le futur de la monarchie avec des choix forts et personnels. "La monarchie est tellement plus grande que moi. Je suis née dans une vie et je l’ai acceptée", assurait-elle récemment au sujet du poids de ses fonctions et des regards braqués sur elle. La princesse a notamment décliné sa dotation royale cet été, mal à l'aise à l'idée de percevoir une telle somme – on parle de 25.000 euros par mois – en pleine pandémie, et parle de santé mentale sans complexe. La reine en devenir prend actuellement une année sabbatique avant de dessiner son parcours académique.