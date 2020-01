À l’instar de son nouveau one-man-show, 100 % libre, qui sera à Bruxelles le 27 février et à Liège le 13 mars, l’animateur de NRJ a toujours prôné la liberté totale, que ce soit en parole, dans ses émissions ou sur scène. Venu défendre son dernier spectacle vendredi dernier en Belgique, Cauet est revenu sur sa petite polémique avec Angèle (qui joue ce soir au Palais 12 de Bruxelles), née lors des derniers NRJ Music Awards.

"J’ai eu le plus petit bonjour du monde." L’animateur radio avait en effet été étonné de la réaction un peu bâclée (et très courte) de la chanteuse belge à sa demande qui consistait à enregistrer un message vidéo pour une fan. " C’est le piège des réseaux sociaux, souligne Sébastien Cauet. Tu fais une vidéo qui ne se passe pas bien, tu reprends l’antenne et moi, je suis quelqu’un d’assez cash. (...)