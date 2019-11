"J'ai demandé à Angèle un petit bonjour pour une petite fille et j'ai eu le plus petit bonjour du monde... 'Bonjour'...", déplorait-il. "Je fais ce qu'on me demande (...) Donc il faut dire 'Bonjour, comment ça va?' ", se justifiait Angèle.

Jeudi, dans l'émission de C8 Touche Pas à Mon Poste, la vidéo à la base de ce petit "froid" a été révélée. On y voit la chanteuse laissant le message, court, certes ("Salut Vic"). Devant la surprise de l'animateur, elle défend: "Tu m'as dit un petit bonjour, j'ai fait un petit bonjour".