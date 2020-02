Après avoir blagué sur l’interprète de "Pense à moi comm e je t’aime " ( "il parle aux arbres" ; "il est lunaire" ) dans son émission radio lundi dernier, Cauet s’est fait violemment insulter - via sms - par Francis Lalanne.

" Je viens de t’entendre par hasard en Belgique" , lui écrit-il dans un message lu à l’antenne de NRJ par Cauet. "Tu m’as juste donné envie de gerber. Je pensais que tu étais un vieux complice et t’es juste un vieux con, allez ciao." SMS auquel l’animateur lui a répondu du tac au tac. "Francis, ça s’appelle une blague, désolé si tu y vois quelque chose de blessant, mais ça n’est pas ma façon de faire, ta phrase était drôle, c’est tout, et le vieux con t’embrasse." Une excuse qui n’a visiblement pas plu au désormais résident belge. "Ce n’était pas drôle, c’était minable ! Ça me fait de la peine de voir que t’es tombé si bas, on s’était tapé tellement de délires à la radio et à la télé ! Là ce que j’ai entendu, c’est juste de la sous-merde, une bande de rats qui bavent de la sous-merde !" Conclusion de Cauet ? " Va juste te faire foutre, toi, ta tournée, tes premiers, tes seconds degrés et tes arbres." Ambiance !