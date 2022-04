Je suis un passionné de sport, de boxe et de MMA, un peu tous les sports de combat, nous confie d’emblée Dylan Thiry, premier candidat luxembourgeois à Koh-Lanta (mais né à Arlon : " j’ai donc un peu de sang belge !") qui s’était fait remarquer en 2017 en débarquant au Cambodge avec des mocassins Gucci à 650 euros la paire. À l’époque, j’en faisais déjà et à l’armée aussi, j’apprenais beaucoup de sport de combat comme le karaté. Je sais qu’aux USA, les combats de boxe d’influenceurs se font beaucoup alors pourquoi pas ne pas ramener le concept en France tout simplement ?"

Et pour cette première (à suivre en direct sur tv.fight-nation.com), ce mercredi 6 avril du côté du palais des sports de Marseille, celui qui était de retour en 2018 pour Le Combat des Héros dans l’archipel des Yasawa aux îles Fidji affrontera Benjamin Samat. Un candidat de téléréalité connu pour sa participation à différentes saisons des Marseillais, des Princes de l’amour et de Moundir et Les Apprentis aventu riers 3 sur W9.

Pourquoi cet influenceur comme premier adversaire ?

"Cela s’est fait un peu par hasard… J’ai fait une demande sur Instagram et il a été le premier à répondre présent. Il m’a directement dit qu’il était prêt à m’affronter donc moi j’ai dit : pourquoi pas !"

Y aurait-il une guéguerre entre vous au point d’avoir envie de régler vos comptes sur un ring (...)