De son côté, l'ancienne star de Gossip Girl partage également la nouvelle avec ses followers: "Ryan Reynolds et moi allons doubler chaque dollar donné à l'association USA for United Nations High Commissioner for Refugiees jusqu'à un million de dollars, dit-elle. L'association USA for United Nations High Commissioner for Refugees est sur le terrain pour aider les plus de 50.000 Ukrainiens qui ont dû fuir leurs maisons en moins de 48 heures. L'association USA for United Nations High Commissioner for Refugees fournit une aide vitale et travaille également avec les pays voisins pour assurer la protection de ces familles."



Leur pays envahi par les militaires russes, plus de 300.000 Ukrainiens ont fui leurs frontières pour aller se réfugier dans d'autres pays européens. Parmi eux, beaucoup d'enfants. Et ce chiffre ne fait qu'augmenter. Une situation qui émeut énormément le monde entier. Comme de nombreux anonymes, plusieurs stars ont apporté leur soutien aux réfugiés ukrainiens. Parmi elles, Ryan Reynolds et son épouse, Blake Lively. Les deux acteurs hollywoodiens ont annoncé, ce week-end, qu'ils allaient doubler le montant des dons fait à l'association USA for United Nations High Commissioner for Refugiees et donc lui verser le total d'un million d'euros. "", écrit l'acteur desur Instagram.