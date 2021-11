Et Sa Majesté avait de quoi être heureuse. Au-delà des baptêmes des 9e et 10e arrière-petits-enfants de la reine, cette journée cachait une date particulièrement symbolique puisqu'Elizabeth II a épousé Philip un 20 novembre 1947. Seule ombre au tableau malgré ce bel hommage ? Le décès du beau-père de la princesse Eugenie, George Brooksbank, à quelques jours de la cérémonie.

Coup double. Ce 20 novembre, la famille royale britannique a affiché toute sa complicité à Windsor pour une occasion spéciale à plus d'un titre. La princesse Eugenie et Zara Tindall s'étaient mises d'accord pour faire baptiser leurs fils, August et Lucas, le même jour. Soulagement pour les Britanniques : Elizabeth II, affaiblie par des problèmes de dos, avait fait le déplacement pour se joindre à la fête à l'"All Saints Chapel".