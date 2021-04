"De l'hypocrisie"

"Comme des petits morceaux de ton coeur marchant à tes côtés", a-t-elle écrit sur Instagram où le cliché a mis les fans de la star dans tous leurs états. On y voit Lourdes, vêtue d'une robe verte, tendre le bras pour se prendre en photo avec sa mère, auréolée d'une couronne de fleurs. Comme souvent, le mannequin y affiche ses aisselles poilues. "Ce n'est pas hygiénique", a lâché un fan peu amène. L'un des nombreux commentaires du genre. De nombreux internautes ont tenu à dénoncer cette forme de body-shaming. "2021 et les gens sont toujours surpris de voir une femme avec de la pilosité", "pourquoi parlez-vous tous de ses poils d'aisselle, profitez simplement de la photo bon sang", "c'est curieux que les femmes disent toujours 'notre corps, nos décisions', mais qu'elles critiquent toujours les autres femmes quand elles ne s'épilent pas. Comment appelle-t-on ça ? Ah oui, de l'hypocrisie !", pouvait-on sur lire sur le réseau social où la photo a tout de même été "likée" près de 750 000 fois.

Un duo mère-fille du tonnerre. À 24 ans, Lourdes, fille de Madonna et de l'acteur mexicain Carlos Leon, prouve qu'elle tient beaucoup de sa maman. Libre et iconoclaste, la jeune femme a récemment cassé la baraque en posant pour Marc Jacobs pour une collection pop et décomplexée. Ce 11 avril, la chanteuse de 62 ans partageait une photo avec celle qu'elle surnomme affectueusement "Lola".