Le duo de chanteurs, qui a collaboré sur l'album VersuS (avec des singles commeetc., avait déjà quelque peu lassé voire irrité son public lors de leur dernier passage télé aux premières "battles" de The Voice France sur TF1

"Je vois plus Slimane et Vitaa que ma femme"



Certains internautes fustigeaient en effet Vitaa et Slimane venus en co-coacher à Amel Bent par des : "Encore eux! Ils sont en permanence sur TF1"; "Je vois plus Slimane et Vitaa que ma femme"; "Ils sont ensemble ou quoi?" Ou encore: " Mais c’est pas possible, la prochaine fois on va les voir dans Koh-Lanta"; "M ais Vitaa et Slimane s’ils s’éloignent d’un mètre l’un l’autre ils meurent ?" Aujourd'hui, il s'agit d'une personne d'un tout autre calibre et même une véritable star de la chanson français qui n'a pas hésité à les tâcler.

"C'est quand même beaucoup plus spontané et beaucoup plus... élégant" que Vitaa et Slimane

Ce jeudi, Nicola Sirkis a accordé un entretien virtuel à Kiss FM où le leader du groupe Indochine relate sa fructueuse collaboration avec Christine and the Queens sur la reprise de Troisième sexe. La radio en a même dévoilé un court extrait sur Twitter (visible ci-dessous). "Je ne voyais qu'elle en France pour pour pouvoir reprendre ce titre avec nous , je suis cette artiste depuis longtemps, explique Nicola Sirkis dans l'extrait. Je l'ai appelée au mois d'avril l'année dernière je lui ai soumis l'idée, j'étais sidéré de savoir qu'elle adorait cette chanson (...) donc c'était l'évidence je lui ai proposé de faire un duo (...) Ça s'est fait, c'était une aventure incroyable; on l'a enregistré au mois de juillet on l'a mixé, on a fait le clip, on a choisi ensemble le réalisateur, on a travaillé beaucoup ensemble."

Juste après, le chanteur d'Indochine (qui sortira bientôt un album et annonce une surprise pour les 40 ans du groupe de rock) conclut alors par ces mots. "Et puis voilà ça devient quelque chose de complètement inhumain, de magique de rare et cher c'est à dire que c'est pas Vitaa et Slimane quoi. C'est quand même beaucoup plus spontané et beaucoup plus ... on va dire... élégant." Nicola Sirkis se lancerait-il dans les punchlines propres au rap?