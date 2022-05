Sur Twitter, une vidéo partagée par Kylie Jenner a beaucoup fait parler. On y voit un cuisinier préparer un petit plat de pâtes à la sauce tomate dans une énorme assiette à motifs, probablement de chez Dolce & Gabbana. Le contraste saisissant a beaucoup fait rire les internautes. "La portion de pâtes servie au mariage de Kourtney Karsashian est la chose la plus triste que j'aie jamais vue de ma vie", a écrit l'un d'entre eux dans un tweet devenu viral. Sur Twitter, une vidéo partagée par Kylie Jenner a beaucoup fait parler. On y voit un cuisinier préparer un petit plat de pâtes à la sauce tomate dans une énorme assiette à motifs, probablement de chez Dolce & Gabbana. Le contraste saisissant a beaucoup fait rire les internautes., a écrit l'un d'entre eux dans un tweet devenu viral.

Après des étapes à Las Vegas et Beverly Hills, le mariage à rallonge de Kourtney Kardashian et Travis Barker s'est déroulé en Italie ce week-end. L'influenceuse et le musicien se sont encore dit "oui" dans le cadre idyllique de Portofino. Mais ce ne sont pas les photos des mariés qui ont captivé l'attention des internautes.