"J'ai juste été gâté"

"Je me fais beaucoup draguer. Certaines femmes ont souvent du mal à croire à quel point je lui ressemble et d'autres m'accusent même de 'catfishing' (activité trompeuse via laquelle une personne mal intentionnée crée une fausse identité sur un réseau social pour mieux cibler une victime, Ndlr)", a-t-il récemment confié dans le New York Post. Celui qui emprunte sa dégaine à celle de Brad Pitt dans Fight Club y glisse que cela fait 10 ans qu'on le lui fait remarquer.

"Certaines personnes me disent que je dois avoir un lien de parenté avec lui ou que ma mère a dû avoir une liaison avec lui . Beaucoup de gens se retournent lorsqu'ils passent devant moi, me demandent une photo ou bien le font sans que je m'en rende compte. (...) J'ai juste été gâté", a confié non sans humour celui qui cumule près de 20 000 abonnés sur Instagram, rapporte Grazia. Sur le réseau social, bon nombre d'internautes se montrent toutefois sceptiques. "Je ne vois pas de sosie", "version Wish", "il ressemble à Mark Wahlberg", peut-on y lire.