Fort de ses 177 millions d'abonnés sur Instagram, Cristiano Ronaldo est le maître des réseaux sociaux. Et il ne se prive pas pour le rendre rentable. La star portugaise de la Juventus de Turin a récemment posté sur son compte personnel une photo d'une chaussure Nike bleue et orange. Pour celle-ci, Cristiano aurait touché 975 000 dollars.

Athlète le plus suivi sur les réseaux selon le madia planner Hopper HQ, l'ancienne gloire de United et de Madrid, est aussi le sportif qui facture le plus cher ses posts sponsorisés, relaye L'Equipe.

D'autres sportifs facturent aussi grassement leurs publications sponsorisées : pour la star brésilienne du PSG Neymar, le montant s'élève à 722 000 dollars, pour Messi, 648 000, Beckham 357 000. On retrouve également des basketteurs dans ce classement, notamment LeBron James (272 000) et Stephen Curry (142 000), ou encore le boxeur Floyd Meyweather (124 000).