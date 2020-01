Matthieu Delormeau est revenu sur la prise de bec entre la diva Céline Dion et notre compatriote Maurane.

"J’adore Céline Dion mais comme toutes les grandes chanteuses, il y a ce qu’on a devant la caméra et ce qu’il y a derrière", a glissé vendredi soir, dans son émission TMP People, Mathieu Delormeau. Le chroniqueur de Cyril Hanouna a révélé leur prise de bec lorsque les artistes devaient faire un duo lors de l’émission We Love Céline que Matthieu présentait sur NRJ 12. Notre regrettée Maurane souhaitait chanter en live, ce qui n’était pas le cas de la diva canadienne et pourtant amie de la chanteuse belge. "Céline Dion est sortie de sa loge, elle est arrivée dans le couloir, on était plusieurs, dont moi et elle lui a dit : ‘Écoute-moi bien ma Maurane, ce que tu fais là, ça ne se fait pas ! Puis c’est moi qui choisis ! Fais que ta chanson, on va la chanter là parce que je n’ai plus le choix maintenant parce que tu as dit à tout le monde qu’on allait chanter en live. Mais là, ce que t’as fait, ça ne se fait pas, on ne se verra plus !’"

Des "affabulations" toutefois démenties par la productrice belge Muriel Libert. "Personne ne devait être dans le couloir au moment où Céline Dion arrivait… Je le savais, donc j’ai ouvert la porte de notre loge pour que Maurane sorte et tombe nez à nez avec Céline, a-t-elle expliqué à RTL Info. Maurane lui a dit : ‘Mais alors Céline, il paraît que tu ne veux pas chanter avec moi ?’ Céline lui a répondu : ‘Mais non, ma Maurane, je n’étais pas au courant.’ Maurane lui a alors assuré : ‘On est des pros, on peut le faire.’"