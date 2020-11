Comme deux gouttes d'eau. Ella Norton l'assure : on lui dit qu'elle ressemble à Emma Watson depuis son plus jeune âge. À 17 ans, soit 13 années de moins que l'actrice, l'adolescente fait un carton sur les réseaux sociaux grâce à sa ressemblance trait pour trait avec celle qui incarnait Hermione Granger.

Cosplay, montages, références à Poudlard... Ella a décidé d'assumer et de surfer sur la vague. "Je ne pensais pas que je lui ressemblais assez pour en faire quelque chose, mais en démarrant ma page Instagram et en partageant certaines photos sur Reddit, j’ai remarqué que j’avais tort !", a-t-elle déclaré dans une interview donnée au site Bored Panda, repéré par ELLE France. Active sur Instagram depuis le 22 mai, elle cumule désormais près de 18 000 followers. Sosie, mais pas robot, elle n'hésite pas à y partager ses coups de coeur littéraires ou des extraits de discours - dont ceux de Greta Thunberg - qui l'inspirent. Les fans d'Harry Potter, eux, sont complètement bluffés. "Comment est-ce possible ?", "c'est incroyable !" ou encore "J.K. Rowling devrait te caster", peut-on lire çà et là dans les sections commentaires.